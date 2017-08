Il Trono di Spade 7: alle 23.15 commentiamo il quarto episodio in diretta streaming!

E' Lunedì e per gli appassionati de Il trono di spade significa solo una cosa: si torna a Westeros! La breve ma intensa e spettacolare settima stagione è partita sin da subito in maniera esplosiva con gli episodi Roccia del Drago, Nata dalla tempesta e La giustizia della regina!

Il 7X04 intitolato The Spoils of War andrà in onda questa sera su SKY e subito dopo la messa in onda Movieplayer.it vi da appuntamento qui alle 23.15 per discutre in diretta dei tanti possibili colpi di scena e dei nostri momenti e personaggi preferiti. MovieplayerLive sta arrivando, non mancate!

Vi ricordiamo che potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news, la chat di Youtube o usando l'apposita live@movieplayer.it. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme!

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il Trono di Spade 7: alle 23.15 commentiamo il...