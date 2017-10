Il Trono di Spade 6, da stasera in prima visione in chiaro su Rai4

Patrizio Marino

Stasera alle 21,00 parte la sesta stagione de Il trono di spade che RAI4 trasmetterà, per la prima volta in chiaro con un doppio episodio.

Dopo il grande successo internazionale che ha fatto della serie creata da David Benioff e D.B. Weiss la più celebrata dall'Academy of Television Arts & Sciences, con ben 38 Premy Emmy vinti e 106 nomination totali, la sesta annualità dello show HBO tratto dai romanzi di George R.R. Martin è la stagione dei record. Con quasi 8 milioni di telespettatori ad episodio, è stata la stagione più vista tra tutte le serie tv nella storia dell'emittente via cavo e ha registrato un apprezzamento critico altissimo. In questa sesta stagione, inoltre, è avvenuto il superamento dei romanzi da cui la serie è tratta, con l'inserimento di eventi originali che tanto hanno fatto discutere i fan.

Tra i fatti salienti che compongono questa stagione, troviamo Daenerys prigioniera di Kahl Moro e Tyrion Lannister in cammino verso Meereen; Ser Davos e Melisandre prendono in mano la situazione per ovviare alla morte di Jon Snow e Arya prosegue a Braavos il suo percorso iniziatico nella Setta dei Senza Volto. Nel frattempo, ad Approdo del Re, Cersei e Jaime cercano di riunire la famiglia reale dei Lannister, ancora minacciati dall'Alto Passero; invece a Grande Inverno Ramsay Bolton tenta di creare una coalizione con le grandi famiglie del Nord.

