Il talismano: Josh Boone firmerà l'adattamento del fantasy di Stephen King

Il regista di Colpa delle stelle e X-Men: The New Mutants Josh Boone firmerà l'adattamento de Il talismano, fantasy firmato da Stephen King e Peter Straub. Il romanzo, uscito nel 1984, ha ricevuto una nomination per il Locus e World Fantasy Awards l'anno successivo. King e Straub hanno dato seguito alla storia firmando un sequel, intitolato La casa nera, nel 2001. A quanto pare ci sarebbe un terzo libro in lavorazione. In un primo tempo Amblin Entertainment aveva rilevato i diritti per produrre una serie tv, ma in seguito la compagnia avrebbe cambiato idea unendo le forze con Frank Marshall e Michael Wright per portare la storia al cinema.

Una solitaria cittadina sull'Atlantico è il punto di partenza di un viaggio straordinario, esaltante e terribile al tempo stesso, che il dodicenne Jack Sawyer intraprende alla ricerca del Talismano, il leggendario cristallo dotato di poteri magici che può guarire sua madre dal cancro. Per raggiungerlo, il ragazzo deve attraversare non soltanto l'America, ma anche un universo oscuro, parallelo a quello reale, dominato da forze misteriose. Un luogo nascosto in cui solo poche persone sono in grado di penetrare.

In precedenza John Boone, fan di Stephen King da sempre, era stato chiamato a occuparsi dell'adattamento de L'ombra dello scorpione, ma il progetto è in stand-by. King lo ha voluto inoltre per occuparsi dell'adattamento di Revival, in fase di sviluppo.

