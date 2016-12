Il silenzio degli innocenti: Bryan Fuller vuole realizzare una miniserie

Il produttore e sceneggiatore Bryan Fuller, durante il podcast Shock Wave, ha rivelato quali progetti ha per la storia di Hannibal.

La serie con protagonista Mads Mikkelsen nel ruolo del dottor Lecter è stata cancellata dalla NBC al termine della terza stagione ma i personaggi creati da Thomas Harris potrebbero ritornare in futuro sul piccolo schermo. Fuller ha infatti spiegato che vorrebbe girare una miniserie ispirata a Il silenzio degli innocenti e ha raccontato: "Penso che l'adattamento per il grande schermo sia un film perfetto ma ci sono tanti angoli e anfratti da esplorare in una serie televisiva. Spero che ci sarà la possibilità di raccontare quella storia".

L'obiettivo, anche per adattarsi agli impegni del cast, è di realizzare un numero limitato di episodi: "Penso che l'ideale sia di girare una miniserie. Girare 6 o 8 episodi in un periodo, altri 6 o 8 in un altro. E renderla una cosa irregolare".

