Il Segreto: Rooney Mara nel trailer italiano del film

Rose vive in un ospedale psichiatrico dove è stata ingiustamente rinchiusa da giovane. Quando il Dottor Stephen Grene, incuriosito dalla sua storia, inizia a far luce sul suo misterioso passato, la verità che emerge è ben diversa da quella ufficiale. Rose era una donna forte e coraggiosa colpevole di un solo crimine: essersi innamorata dell'uomo sbagliato.

Svelato il trailer italiano de Il segreto, dramma di Jim Sheridan in uscita il 6 aprile con Lucky Red.

Il lungometraggio racconta la storia di Roseanne McNulty (Vanessa Redgrave), una donna anziana che ha trascorso cinquanta anni in un istituto psichiatrico in Irlanda e di cui si segue il passato. Roseanne, da giovane (ruolo affidato a Rooney Mara), è stata coinvolta in un triangolo sentimentale con un pilota (Jack Reynor) e un prete (Theo James), situazione che ha delle conseguenze devastanti per tutti e tre.

Fanno parte del cast Eric Bana, Susan Lynch, Aidan Turner, Adrian Dunbar, Aisling O'Sullivan, Tom Vaughan-Lawlor, e Pauline McLynn.

