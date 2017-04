Il re scorpione: Dwayne Johnson racconta come ha ottenuto il ruolo in 'The Rock Reacts'

Oggi Dwayne Johnson gode i frutti di una carriera avviata come attore. Sono già passati quindici anni da quando The Rock ha ottenuto il suo primo ruolo importante in Il re scorpione. La pellicola è uscita solo un anno dopo il debutto di The Rock in La mummia - il ritorno.

In occasione del 15 anniversario del film, Dwayne Johnson ha diffuso un video in cui commenta la sua reazione al suo primo ruolo importante. Il video fa parte di una rubrica inaugurata dall'attore chiamata "The Rock Reacts" e si apre con The Rock che racconta come ha ottenuto l'ingaggio ne Il re scorpione mentre si trovava sul set assolato de La mummia - il ritorno. Una storia che farà impazzire i fan!

