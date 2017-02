Il Re Leone: Donald Glover e James Earl Jones nel cast del live-action!

La Walt Disney nei prossimi mesi e anni ha in previsione moltissime pellicole, da Coco , Cars 3, Wreck-It Ralph 2 e The Incredibles 2 fino ai live-action Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar, A Wrinkle in Time e Mary Poppins Returns.

Ma la linea dei remake live-action dei classici di animazione è quella di cui si sta parlando di più, con La Bella e la Bestia a un passo dall'uscita e Dumbo preso sotto l'ala creativa di Tim Burton. Jon Favreau, che ha diretto Il libro della giungla l'anno scorso, ha già iniziato a comporre il suo cast per l'adattamento di Il re leone. Grazie a due tweet, il regista ha confermato già due ruoli principali: Donald Glover sarà il protagonista Simba, e James Earl Jones riprenderà il suo ruolo storico di Mufasa, il padre di Simba.

