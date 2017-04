Il Re Leone: Billy Eichner e Seth Rogen saranno Timon e Pumbaa

Il suricato e il facocero più simpatici del grande schermo stanno per fare ritorno in sala. Walt Disney Pictures ha svelato l'ingaggio degli attori Billy Eichner e Seth Rogen per doppiare, rispettivamente, i popolari Timon e Pumbaa in The Lion King. Il live action Disney diretto da Jon Favreau arriverà al cinema il 19 luglio 2019.

Già confermati Donald Glover come voce di Simba e James Earl Jones che tornerà a doppiare Mufasa. Disney starebbe corteggiando la diva del pop Beyoncé Knowles per affidarle il ruolo di Nala.

Leggi anche: Musica, maestro! Le 10 migliori canzoni dei film d'animazione della Disney

Timon e Pumbaa, vagamente ispirati agli shakespeariani Rosencrantz e Guildenstern, sono intimi amici di Simba. Nel film d'animazione i due erano doppiati da Nathan Lane e Ernie Sabella.

Di recente Billy Eichner e Seth Rogen hanno recitato insieme nella commedia Cattivi vicini 2.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il Re Leone: Billy Eichner e Seth Rogen saranno...