Il Profeta: Josh Brolin e Michael B. Jordan nel remake di Sam Raimi!

Michael B. Jordan e Josh Brolin sono le prime scelte di Sam Raimi per Il Profeta, remake dell'omonima pellicola di Jacques Audiard del 2009. Il film racconta la storia del diciannovenne Malik El Djebena, che non sa né leggere né scrivere. Condannato a sei anni di prigione, solo al mondo, Malik appare più giovane e fragile degli altri detenuti. A prenderlo sotto la sua ala protettrice è un gruppo di prigionieri corsi che gli insegnano tutti i trucchi per sopravvivere. Costretto a svolgere numerose "missioni", che però lo fortificheranno e gli meriteranno la fiducia del boss, il coraggioso Malik impara alla svelta e sfrutta tutto quello che ha appreso a suo vantaggio facendosi amici i Mussulmani, l'altro clan del carcere. Quando esploderà la guerra tra i due gruppi Malik, che dovrà decidere da che parte stare, avrà già in mente un suo piano segreto.

Raimi, la cui ultima regia cinematografica risale al 2013 con Il grande e potente Oz, porterà in scena una sceneggiatura di Dennis Lehane (Mystic River, Shutter Island) e, secondo That Hashtag Show, Jordan e Brolin sono i favoriti per i ruoli di Marcos 'Mark' Colon (Malik nell'originale) e Cesar. Entrambi gli attori sono in periodi piuttosto impegnati della loro carriera, Jordan sarà in Black Panther, Creed II e nell'adattamento HBO di Fahrenheit 451. Brolin, invece, comparirà in Only the Brave, Deadpool 2, Avengers: Infinity War e Soldado.

Per Sam Raimi sarà un netto salto di genere, visto che negli ultimi anni si è occupato soprattutto di grandi progetti, come la trilogia di Spider-Man o Oz the Great and Powerful, oppure di horror come Drag Me to Hell e la serie tv Ash vs. Evil Dead.

