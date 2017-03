Il principe cerca moglie: Eddie Murphy sta scrivendo il sequel?

Eddie Murphy potrebbe essere al lavoro sulla stesura della sceneggiatura del sequel del film Il principe cerca moglie, la commedia del 1988 in cui un principe africano arriva a New York per andare alla ricerca della moglie perfetta.

Nella serata di mercoledì l'account Twitter ufficiale della star aveva condiviso una foto dell'attrice Vanessa Bell Calloway, accompagnata dalla didascalia "Un sequel de Il principe cerca moglie?".

Successivamente l'account di Eddie è stato chiuso e, secondo TMZ, l'attore avrebbe forse commesso l'errore di condividere la notizia troppo presto.

Vanessa ha dichiarato al sito che sarebbe disposta a partecipare al potenziale progetto dichiarando: "Mi piacerebbe girare un sequel, ho amato il film. Direi 'Andiamo Eddie, facciamolo accadere!'".

L'attrice ha però espresso alcune perplessità, ipotizzando che l'account di Eddie sia stato vittima degli hacker: "Eddie è una persona molto riservata. E' un uomo molto gentile e riservato. E penso davvero che forse il suo account possa essere stato al centro dell'attacco degli hacker ed è per questo che non è più online, perché sfortunatamente non è vero. Questo è il mio pensiero. Non lo so con certezza. Non parlo con Eddie da anni ma spero che sia vero e di aver torto. Sarebbe un sequel perfetto e ogni membro del cast, con l'eccezione di Madge Sinclair, è ancora vivo e vorrebbe girarlo".

Vanessa ha inoltre suggerito che i produttori, i registi e gli studios si interessino alla potenziale idea e si inizi a parlare seriamente di un potenziale sequel: "Stanno facendo sequel di ogni tipo di film, perché non di questo? E' un film grandioso, le persone lo hanno amato, è iconico, ha resistito al passare del tempo, e le persone impazzirebbero per questo progetto".

Home News Il principe cerca moglie: Eddie Murphy sta...