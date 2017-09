Il miglior Batman di sempre? Per Zack Snyder è Ben Affleck

Angelica Vianello

Sabato 23 settembre si celebrava il Batman day: fan da tutto il mondo hanno espresso la propria ammirazione per l'eroe DC, ed ovviamente i nomi di Michael Keaton, Christian Bale e Ben Affleck sono stati citati più di ogni altro. Anche Zack Snyder ha postato una foto del Batman di Affleck sul suo profilo social Vero, dichiarando inequivocabilmente la propria preferenza per la star di Batman v Superman: Dawn of Justice nell'eterno dibattito su chi sia il miglior uomo pipistrello di sempre.

Considerando che proprio il film che ha lanciato questa performance è una creatura di Snyder, la preferenza del regista non sorprende affatto. Affleck tornerà nei panni dell'alter ego di Bruce Wayne questo autunno, nel film Justice League , dopo essere apparso brevissimamente anche in Suicide Squad, ed è già programmato un film solo sull'eroe di Gotham, The Batman, che Affleck inizialmente avrebbe dovuto anche scrivere e dirigere, mentre ora vi parteciperà solo come protagonista, per la regia di Matt Reeves.

E voi, siete d'accordo con Snyder?

