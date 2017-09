Il Gioco di Gerald: ecco l'inquietante trailer del film tratto dal libro di Stephen King!

A solo un giorno dall'arrivo di It nelle sale cinematografiche americane, Netflix ha rilasciato il trailer de Il Gioco di Gerald, il nuovo horror di Mike Flanagan (Oculus, Somnia), tratto dal famoso romanzo di Stephen King. Il film racconta la storia di Jessie Burlingame e il marito Gerald. Un giorno, durante un gioco sessuale con delle manette, l'uomo muore e lascia la donna legata al letto, impossibilitata a muoversi. La donna inizia a vedere cose che, forse, non sono reali nella sua camera da letto fino a quando... Jessie è sola per praticamente tutto il tempo e l'interpretazione di Carla Gugino sarà probabilmente fondamentale per far funzionare il film. Il gioco di Gerald debutterà a settembre al Fantastic Fest in Texas per poi uscire il 29 settembre direttamente su Netflix.

