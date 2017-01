Il costume di Superman di Christopher Reeve e la tuta di Batman di Michael Keaton all'asta

I fan dei supereroi DC si preparino a metter mano al portafoglio. L'iconico costume indossato da Christopher Reeve in Superman e la bat-tuta che Michael Keaton sfoggiava in Batman sono nella lista di oggetti che andranno all'asta presso la Nate D. Sanders Auctions. Le offerte partiranno da 40.000 dollari per il costume di Superman e 35.000 per quello di Batman.

Il costume di Superman "presenta due buchi ai lati, usati per attaccare l'imbracatura che permetteva a Reeves di volare. Quattro ganci nella parte alta servivano ad attaccare il mantello al costume. Il costume presenta il celebre marchio di Superman rosso e giallo che compare sul petto." Sul costume è presente ancora l'etichetta originale che riposta il nome del costumista e di Christopher Reeves. Il mantello, però, non è incluso nell'asta.

La Batsuit in vendita è quella usata da Michael Keaton nel 1992 in Batman - il ritorno. Più completa della tuta di Superman, la Batsuit "è dotata del mantello originale e della maschera, ma anche di lunghi guanti neri di pelle, stivali e una cintura di plastica nera con il simbolo di Batman. Il costume viene mostrato su un manichino con la faccia di Michael Keaton."

L'asta si terrà il 26 gennaio. Tra gli altri pezzi disponibili vi è un abito indossato e firmato da Lucille Ball, il completo e gli occhiali di Daniel Craig in 007 Spectre, un giacchetto indossato da John Wayne in vari film e alcuni abiti di Shirley Temple.

