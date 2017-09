Il Corvo: il remake con Jason Momoa passa alla Sony

Il corvo è un film nel 1994, diventato cult per la morte accidentale del protagonista Brandon Lee, e per anni si è parlato di un remake, al quale sono stati legati molti attori: Luke Evans, Mark Wahlberg, Bradley Cooper e Forest Whitaker sono solo alcuni. Dal 2014 Corin Hardy è sempre stato il front-runner alla regia, mentre l'anno scorso Jason Momoa ha firmato ufficialmente il contratto per essere il protagonista della pellicola, la cui lavorazione doveva iniziare nel gennaio 2017, ma un problema di diritti ha bloccato tutta la pre-produzione e del film non se n'è più parlato.

Nelle scorse settimane si era parlato del progetto, visti alcuni incontri resi noti tra il regista e i produttori, e oggi l'Hollywood Reporter ha affermato che il reboot sta diventando davvero realtà, visto che è passato nelle mani della Sony. Nonostante questo cambio di casa di produzione, alcune fonti interne hanno confermato la presenza sia di Corin Hardy sia di Jason Momoa.

