Il Corvo: il remake con Jason Momoa sta prendendo forma?

Nel 1989, la Caliber Comics ha rilasciato una serie di fumetti intitolata Il corvo, dove un uomo chiamato Eric tornava dai morti per vendicarsi degli assassini che hanno ucciso lui e la sua ragazza. La serie è diventata un film nel 1994, diventato cult anche per la morte accidentale del protagonista Brandon Lee, e per anni si è parlato di un remake, al quale sono stati legati molti attori: Luke Evans, Mark Wahlberg, Bradley Cooper e Forest Whitaker sono solo alcuni. Dal 2014 Corin Hardy è sempre stato il front-runner alla regia, mentre l'anno scorso Jason Momoa ha firmato ufficialmente il contratto per essere il protagonista della pellicola, la cui lavorazione doveva iniziare nel gennaio 2017, ma un problema di diritti ha bloccato tutta la pre-produzione e del film non se n'è più parlato.

Qualche giorno fa, il regista ha pubblicato un paio di foto su Instagram che stanno facendo sperare i fan in un ritorno ufficiale del film: nella prima Hardy è con il produttore de Il Corvo Edward R. Pressman , nell'altra è con Jason Momoa, che nei commenti dice "Non vedo l'ora che arrivi il nostro futuro":

Crow dinner with legendary film producer Ed Pressman. Un post condiviso da Corin Hardy (@corinhardy) in data: 31 Lug 2017 alle ore 22:08 PDT

..And it's also a wish of belated Birthday Mayhem to me ol' mucker @prideofgypsies Jason Momoa. Here's to you big man. Un post condiviso da Corin Hardy (@corinhardy) in data: 2 Ago 2017 alle ore 23:33 PDT

Il futuro potrebbe non riguardare Il Corvo, ma la speranza dei fan sta rimbalzando su tutto il web. Ma l'operazione remake ha anche dei detrattori, molti ammiratori pensano, infatti, che sarebbe una mancanza di rispetto alla memoria di Brandon Lee per via della sua morte tragica.

