Il cavaliere oscuro: lo storyboard e il film a confronto (VIDEO)

Nel 2005 Christopher Nolan ha cambiato per sempre il Batman franchise con Batman Begins. Nolan ha ricostruito l'immaginario legato all'eroe DC Comics dalle fondamenta, usando attori di serie A e scoprendo talenti che avrebbero alzato per sempre l'asticella degli adattamento dai fumetti. Il capitolo successivo della trilogia, Il cavaliere oscuro, non ha solo legittimato il personaggio di Batman, ma ha cambiato per sempre l'industria. Il film ha introdotto un'indimenticabile versione del Joker grazie al talento di Heath Ledger.

Leggi anche: Come il Batman di Christopher Nolan ha cambiato per sempre i cinecomic

Il cavaliere oscuro ha messo in scena la battaglia fisica tra il protettore alato di Gotham City e il Clown Principe del Crimine trasformandola in una lotta per l'anima di Gotham. In una delle sequenze più memorabili Batman e il Joker si misurano in un confronto epico in cui la moto di Batman si scontra con un camion guidato dal Joker. L'utente di Vimeo Glass Distortion ha pubblicato un video in cui la scena in questione viene messa a confronto con lo storyboard. Come vediamo, Nolan ha pianificato ogni inquadratura con la massima precisione grazie all'aiuto dell'artista Gabriel Hardman.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Il cavaliere oscuro: lo storyboard e il film a...