Idris Elba: "Per Fighter ero disposto a farmi rompere il naso"

Idris Elba ha svelato che per prepararsi alle riprese della serie Fighter non ha esitato a sottoporsi a sessioni di allenamento piuttosto dure pur di trasformarsi in un esperto di kickboxing.

Il progetto debutterà il 17 gennaio su Discovery ed è composto da tre episodi in cui si assisterà sul piccolo schermo alla preparazione di Elba per diventare un atleta in grado di affrontare sul ring un professionista.

L'attore ha spiegato che durante quel periodo non ha mai smesso di lavorare: "La prima cosa che la gente dice quando spiegavo quello che stavo facendo è 'E la tua faccia? E i tuoi lavori come attore?'. La verità è che le persone pensavano 'Perché sta facendo questo?'. Lo capisco. Semplicemente penso che chiunque possa fare qualsiasi cosa. A parte la recitazione, sarei disposto a rompermi il naso per questa lotta. Lo farei. Si tratta di cuore. Quello che sto cercando di ottenere è riuscire ad attaccare come un combattente professionista. Altrimenti è come un hobby".

Elba è stato allenato dal tre volte campione del mondo Kieran Keddle: "Ci siamo allenati alle quattro di mattina e alle 10 o 11 di notte alle volte. Poi doveva andare su un set cinematografico e sapere tutte le sue battute".

Home News Idris Elba: "Per Fighter ero disposto a farmi...