Idris Elba: "Amo i film indipendenti perché educano"

Idris Elba ha rivelato che ama lavorare ai film indipendenti, nonostante abbia realizzato blockbuster come Star Trek Beyond o Pacific Rim.

L'attore ha svelato i motivi per cui preferisce progetti a budget più limitato: "Possiamo affrontare delle tematiche più specifiche. Realizzare film è un modo grandioso per educare, ma non puoi farlo realmente con un grande blockbuster. Amo quando hai a che fare con film che offrono uno sguardo alla situazione umana in un modo che risulta davvero utile e sono comunque in grado di intrattenere. E penso che abbiamo bisogno di mantenere tutto questo in moto e alimentare queste storie e pensieri con delle performance meno spettacolari".

Tra i film che Elba ha preferito negli ultimi mesi c'è ad esempio Moonlight e la star ha spiegato che spera altri registi seguano l'esempio del lungometraggio dedicato alla storia di un ragazzo che cresce in un quartiere difficile di Miami.

Idris ha infine spiegato il motivo per cui cerca di equilibrare i suoi impegni da attore con la passione per la musica: "Ti immergi profondamente nei personaggi e può darti un po' alla testa. Interpreto personaggi piuttosto estremi e non puoi girare troppi progetti senza impazzire un po'. Ho quindi la tendenza a usare la mia musica e altre cose per alleviare e controbilanciare questa situazione".

