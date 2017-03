Ian McKellen sarà ancora Gandalf a teatro

Il divo inglese Ian McKellen si prepara a tornare a interpretare alcuni dei suoi ruoli più celebri - incluso lo stregone Gandalf - a teatro.

In estate l'attore calcherà le scene del Park Theatre di Londra per un esclusivo one-man show intitolato Shakespeare, Tolkien, Others & You in cui riproporrà alcuni momenti della sua straordinaria carriera cinquantennale, offrendo inoltre al pubblico e ad altri attori la possibilità di interagire con lui e porgli domande.

"Mi esibirò al Park Theatre per raccogliere fondi" ha spiegato l'attore. "Nonostante la centralità assunta dal teatro, senza sussidi pubblici, per sopravvivere la sala ha bisogno di una cifra annuale di 250.000 sterline in donazioni solo per tenere le porte aperte."

Shakespeare, Tolkien, Others & You andrà in scena a Londra dal 3 al 9 luglio.

