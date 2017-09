I viaggi nel tempo più belli nella storia del cinema (VIDEO)

Paradossi temporali, passato, presente e futuro si mescolano in alcune delle opere più indimenticabili mai apparse sul grande schermo. Dai viaggi temporali a bordo della mitica Delorean di Marty McFly in Ritorno al futuro al colpo di scena mozzafiato del finale de Il pianeta delle scimmie, dal giorno della marmotta ripetuto all'infinito nel divertentissimo Ricomincio da capo con un irresistibile Bill Murray all'angosciante loop temporale in cui finisce Jake Gyllenhaal in Source Code.

