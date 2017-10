I Simpson: la parodia de Il trono di spade nella premiere della stagione 29

In apertura della 29° astagione, la longeva serie animata I Simpson ha deciso di parodiare l'amatissimo show HBO Il trono di spade. Il battagliero universo di Westeros ha dato vita a un episodio fantastico intitolato The Serfsons.

Nell'episodio ambientato in un curioso Medioevo la madre di Marge viene trasformata in una Ice Walker e l'unico modo di permettersi la cura necessaria, per Homer, è usare una magia illegale. Quando il Re lo scopre fa rapire Lisa e Homer dovrà guidare un manipolo di compaesani per salvarla.

We always knew Lisa was the golden child.

The Serfsons è pieno di riferimenti a Il trono di spade, da alberi parlanti con la faccia alla testa mozzata di Ned Flanders, vicino di casa di Homer, che rievoca la decapitazione di Ned Stark nella prima stagione de Il trono di spade.

Marge's twin is ready to shoot his shot.

Ma l'omaggio più esplicito è la presenza nell'episodio di Nikolaj Coster-Waldau, come voce del fratello gemello di Marge, riferimento lampante alla relazione tra jaime Lannister e la sorella Cersei.

