I mostri: la NBC al lavoro su un nuovo reboot della serie

La serie I mostri, andata in onda negli anni '60, potrebbe avere un reboot, destinato alla NBC, sviluppato da Jill Kargman, creatore di Odd Mom Out, e da Seth Meyers.

Il progetto, composto da episodi della durata di trenta minuti, seguirà i membri della famiglia mentre cercano di rimanere fedeli alle loro origini ma al tempo stesso di adeguarsi al mondo che li circonda. Gli eventi saranno ambientati nella Brooklyn degli hipster.

Lo show originale è andato in onda per due stagioni, per un totale di 70 episodi, dal 1964 al 1966. Nel 2012 è stato realizzato un reboot curato da Bryan Fuller intitolato Mockingbird Lane.

