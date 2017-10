I Medici: i primi dettagli sulla trama della seconda stagione

Sono in corso in Toscana e negli studi di Roma le riprese della seconda stagione de I Medici. I nuovi episodi saranno incentrati su Lorenzo il Magnifico. Fanno parte del cast Daniel Sharman, che interpreterà Lorenzo il Magnifico, Bradley James, che sarà il fratello Giuliano, Sean Bean nei panni di Jacopo Pazzi, fiero rivale di Lorenzo, e Julian Sands nel ruolo di Piero de' Medici.

La serie è prodotta da Lux Vide, Rai Fiction, Beta Film e dalla Big Light Productions di Frank Spotnitz. La seconda stagione, composta da 8 episodi, sarà incentrata su Lorenzo, costretto ad assumere la leadership della famiglia in giovane età facendo fronte ai pericoli di un'epoca turbolenta. Lorenzo è determinato a usare il proprio potere per mettere in atto una rivoluzione culturale e politica che gli sfrutterà l'appellativo 'il magnifico'.

La seconda stagione de I Medici prenderà il via a Firenze nel 1469 quando un attentato alla vita di Piero de Medici costringe il figlio Lorenzo ad assumere la guida della famiglia di banchieri. Una volta ottenuto il potere, Lorenzo decide di cambiare direzione. col fratello Giuliano (James) e il giovane artista Sandro Botticelli al suo fianco abbandona la cinica visione politica del passato per dar vita a una nuova era creativa. Questa scelta lo porterà a scontrarsi con il capo di un 'altra potente famiglia di banchieri di Firenze, Jacopo Pazzi, che non si fermerà di fronte a niente pur di sconfiggere Lorenzo. Il loro scontro di concretizzerà nella celebre Congiura dei Pazzi.

Le prime immagini della serie tv verranno presentate lunedì 16 ottobre al MIPCOM di Cannes. Fanno parte del cast anche Sarah Parish, Alessandra Mastronardi, Synnøve Karlsen e Raoul Bova.

