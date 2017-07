I Griffin: Bryan Cranston sostituirà Carrie Fisher!

Carrie Fisher, oltre alla sua gloriosa carriera cinematografica, ha anche avuto diversi ruoli nel mondo della televisione. Dal 2005, ad esempio, era una delle doppiatrici de I Griffin, il dissacrante cartone animato di Seth MacFarlane, nel ruolo di Angela, il boss di Peter Griffin. Il produttore Rich Appel, durante il panel dei Griffin al Comic-Con di San Diego, ha dichiarato che Angela uscirà rispettosamente di scena e sarà sostituita da una coppia di nuovi boss, doppiati da Bryan Cranston (Breaking Bad) e Niecy Nash (Scream Queens).

Per la quindicesima stagione in arrivo, i creatori hanno comunicato alcune guest star direttamente da Hollywood, come Ian McKellen nei panni dello psicologo di Stewie, Ryan Reynolds, il cast di Modern Family e Amanda Seyfried, che interpreterà un cane del mondo dello spettacolo. Il trecentesimo episodio inoltre sarà interamente dedicato alla parodia di Fast and Furious.

