I Goonies: i protagonisti riuniti 32 anni dopo per l'anniversario del film (FOTO)

Ormai sono passati 32 anni dall'uscita de I Goonies, scatenata pellicola teen action divenuta un cult assoluto. Tre delle star del film hanno deciso di festeggiare riunendosi per una cena speciale che celebra, un po' in ritardo, il trentennale della pellicola.

Corey Feldman ha condiviso via Instagram l'evento che lo ha riunito ai colleghi Jonathan Ke Quan, che interpretava Data, e Sean Astin, interprete di Mikey.

#GOONIE DINNER! HERE I AM LAST NITE CATCHING UP W FORMER CAST M8S, @seanastin & Jonathan Ke Quan. #LOVELY #NEVERSAYDIE #30thanniversary Un post condiviso da Corey Feldman (@cdogg22) in data: 10 Set 2017 alle ore 08:40 PDT

Da anni si continua a parlare della possibilità di un sequel, ma Corey Feldman non sembra molto ottimista al riguardo. Tempo fa l'attore ha dichiarato: "Richard Donner ha 87 anni e nessuno vuole fare un altro film senza di lui. E' il motore del film e vorrebbe tornare a dirigere. Ma a quell'età non è così semplice. E' possibile che decida di lasciar perdere e senza di lui non credo che il film ci sarà. Ogni giorno che passa, e il progetto non parte, le possibilità si affievoliscono sempre di più".

