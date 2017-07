I fratelli Russo collaborano con Robert Kirkman per la serie The Mastermind

Joe Russo e Anthony Russo, i registi di Avengers: Infinity War, collaboreranno con Noah Hawley e Robert Kirkman, rispettivamente creatori di Fargo e dei fumetti di The Walking Dead, per portare sul piccolo schermo The Mastermind.

La serie si basa sugli articoli scritti da Evan Ratliff per Atavist Magazine e seguirà la storia di Paul Le Roux, un programmatore informatico e criminale che diventa un informatore della DEA.

I fratelli Russo saranno i registi dell'intera serie, probabilmente composta da otto o dieci episodi, destinata a FX.

Home News I fratelli Russo collaborano con Robert Kirkman...