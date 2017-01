I film più attesi del 2017, da Spider-Man: Homecoming a Alien: Covenant (VIDEO)

Patrizio Marino

L'anno è appena iniziato ma la lista dei film da vedere è già incredibilmente lunga. Se il 2016 è stata un'ottima annata cinematografica, il 2017 si prospetta altrettanto pieno di aspettative. Ridley Scott è in prima fila con Alien: Covenant , che potrebbe dare risposte ai quesiti irrisolti del franchise, e Blade Runner 2049, diretto da Denis Villeneuve, che per molti di noi è il primo sogno che diventa realtà di questo 2017. Mentre con Star Wars: Episode VIII saluteremo per sempre la nostra Principessa Leia.

T2: Trainspotting 2 ci catapulterà di nuovo nella Edimburgo di Danny Boyle. Tra il cinecomic DC/Warner Wonder Woman, i Marvel Spider-Man: Homecoming, Guardiani della Galassia Vol. 2, Thor: Ragnarok, Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson, anch'esso tratto da un fumetto, aspettiamo e in parte temiamo l'adattamento della saga di culto La Torre Nera.

Unendo immagini e trailer abbiamo preparato un video di questi e altri film che ci attendono nelle sale cinematografiche del nostro paese, sperando che le aspettative non siano deluse, anche se alla fine, come sempre, ne sarà sempre valsa la pena.

