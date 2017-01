I delitti del barlume: record di ascolti per “Aria di mare” il primo dei due nuovi film

Patrizio Marino

Ascolti record per il primo dei due nuovi film de I delitti del BarLume "Aria di mare" diretto da Roan Johnson, che ha totalizzato ieri su Sky Cinema e su Primissime 866.438 spettatori medi complessivi. La produzione originale Sky Cinema realizzata da Palomar e giunta al quarto anno di messa in onda, registra ascolti analoghi e spesso superiori a quelli di grandi blockbuster americani come Revenant - Redivivo (714.000 spettatori medi) e Maleficent (824.000). Si tratta inoltre del miglior risultato per uno dei film de I Delitti del BarLume con Filippo Timi, Lucia Mascino, Enrica Guidi, Alessandro Benvenuti, Massimo Paganelli, Atos Davini, Marcello Marziali e Paolo Cioni. In particolare, sono stati 535.237 spettatori medi ad aver visto il film su Sky Cinema Uno/+1 HD e Sky Cinema Hits HD, e 331.201 su Primissime, il 38% del totale.

Un risultato che arriva dopo un periodo natalizio di ottimi ascolti per Sky Cinema, in particolare il titolo più visto è stato Perfetti sconosciuti trasmesso il 1° gennaio su Sky Cinema Uno HD/+1HD (e Primissime) con 1.278.881 spettatori medi, seguito da Il professor Cenerentolo in onda la sera di Natale e visto sugli stessi canali da 936.633 spettatori medi, da Il libro della giungla (26 dicembre) con un ascolto medio di 789.630 spettatori e dalla prima tv Tiramisù (28 dicembre) seguita da 729.922 spettatori medi complessivi.

Il prossimo appuntamento con I delitti del BarLume sarà La Loggia del Cinghiale, in onda in prima tv lunedì 16 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno HD.

