I Am Michael: il trailer del film con James Franco e Zachary Quinto

Il 27 gennaio verrà distribuito nei circuiti di video on demand il film I Am Michael, diretto da Justin Kelly e prodotto da Gus Van Sant.

Il progetto si ispira all'articolo del New York Times Magazine intitolato My Ex-Gay Friend, scritto nel 2011 da Benoit Denizet-Lewis, in cui si raccontava la storia di Michael Glatze. L'uomo era un ex attivista gay che successivamente ha rinnegato la sua identità personale, condannando l'omosessualità.

Fanno parte del cast James Franco che sarà Michael, Zachary Quinto nel ruolo dell'ex fidanzato di Glatze, ed Emma Roberts nella parte di una giovane molto religiosa che si innamora di Michael.

Ecco il trailer:

Home News I Am Michael: il trailer del film con James...