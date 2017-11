I 10 film da scaricare e vedere con la promozione Pringles!

Amate sgranocchiare qualcosa durante la visione di un bel film? Pringles ha attivato una golosissima offerta: acquista due tubi e ricevi un film in digital HD in regalo! Come fare? Ti basta cliccare qui, inserire i dati richiesti - non perdete gli scontrini dei vostri acquisti! - e il gioco è fatto!

L'intrigante catalogo di quest'anno è pieno di titoli di grande richiamo per il pubblico, tra cui ne abbiamo selezionati dieci da non perdere:

Avete voglia di found footage a tema supereroi? Non potete perdere il film del 2012 con Dane DeHaan, dove tre studenti del liceo fanno un'incredibile scoperta che li porterà a sviluppare straordinari poteri paranormali e ad affinare le loro capacità oltre l'immaginazione. Mano a mano che imparano a controllare le loro abilità e a usarle per i propri benefici, i ragazzi perdono il controllo delle loro vite e il loro lato oscuro prende il sopravvento.

Wes Anderson porta sul grande schermo un film animato con la tecnica dello stop-motion, e per accompagnare la sua narrazione si fa accompagnare da un cast che vede al suo interno numerosi premi Oscar: Meryl Streep, Bill Murray, George Clooney, Willem Dafoe e Adrien Brody, tra gli altri. Fantastic Mr. Fox narra la storia dei signori Volpe che vivono una vita straordinariamente serena nella loro casetta insieme al figlio Ash e al giovane nipote Kristopherson. Ma dopo dodici anni la loro esistenza bucolica viene sconvolta dagli istinti animali che tornano a farsi sentire nel Signor Volpe. Presto la volpe torna alle vecchie abitudini, rubare e uccidere le galline dal pollaio, mettendo così in pericolo non solo l'amata famigliola, ma tutta la comunità animale. Intrappolato sottoterra senza possibilità di uscire all'aria aperta, il gruppo di animali si riunisce per lottare contro i perfidi contadini Boggis, Bunce e Bean che sono determinati a catturare l'audace signor Volpe a ogni costo.

David Fincher torna dietro alla macchina da presa in questo torbido thriller del 2014, tratto dal romanzo omonimo di Gillian Flynn. In occasione del loro quinto anniversario, Nick Dunne (Ben Affleck) scopre che sua moglie Amy (Rosamund Pike, che per questo incredibile ruolo ha ottenuto una nomination all'Oscar) è scomparsa. Sotto la costante pressione della polizia e dei media, il felice ritratto di famiglia di Nick inizia a sgretolarsi. Tutto appare di colpo ambiguo e nebuloso e Nick inizia a comportarsi in maniera strana e confusa: per questo diventa il principale indiziato.

Ed è ancora Wes Anderson, in uno dei film corali più amati degli ultimi anni, Gran Premio della Giuria al 64esimo Festival di Berlino e candidato a 9 premi Oscar, portando a casa 4 statuette. Il film narra le avventure di Gustave H, leggendario concierge di un lussuoso e famoso albergo europeo, e di Zero Moustafa, un fattorino che diviene il suo più fidato amico. Sullo sfondo il furto e il recupero di un celebre dipinto rinascimentale, la violenta battaglia per impadronirsi di un'enorme fortuna di famiglia e una dolce storia d'amore. Il tutto tra le due guerre, mentre il continente è in rapida e radicale trasformazione. Il cast è a dir poco ricco: Willem Dafoe, Owen Wilson, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Bill Murray, Jeff Goldblum, Jason Schwartzman, Jude Law, Saoirse Ronan e Ralph Fiennes.

Il tenero film dal sapore indie di Jason Reitman ha stravinto il Festival del Film di Roma nel 2008 e si è aggiudicato anche un'Oscar alla migliore sceneggiatura, portando in scena Juno (Ellen Page), una ragazza adolescente che si trova ad affrontare una decisione difficile, quando scopre di essere rimasta incinta di Bleeker (Michael Cera), un suo amico. Inizialmente Juno pensa di abortire, ma le persone accanto a lei inizieranno a farla riflettere. Nel cast anche Jennifer Garner e Jason Bateman.

Uno dei film più famosi di Roland Emmerich, re dei disaster movie, che ha incassato nel 1996 la bellezza di 800 milioni di dollari. In America, alla vigilia dei festeggiamenti per il giorno dell'Indipendenza, viene percepito un segnale radio proveniente da fuori lo spazio terreste. Il giovane Presidente Thomas J. Whitmore annuncia in televisione che sono stati avvistati esseri extraterresti in tutto il mondo: il messaggio scatena il panico. Con Will Smith, Jeff Goldblum e Bill Pullman protagonisti, il film ha trovato anche un sequel di minor successo, Independence Day: Rigenerazione.

Se Liam Neeson è diventato un'icona moderna dei film d'azione picchiaduro, il merito è di Pierre Morel, che nel 2008 portò in scena per la prima volta Bryan Mills, ex-agente segreto. La figlia di Bryan viene rapita durante un viaggio a Parigi da un'organizzazione criminale con l'intenzione di drogarla e avviarla alla prostituzione. Suo padre sfrutta le sue competenze per rintracciarla, utilizzando ogni mezzo a sua disposizione, anche i più drastici e violenti.

Interpretato e diretto da Ben Stiller, il fantasioso e fantastico film porta in scena Walter, innamorato senza speranza di una bella collega e affetto da una grave forma di timidezza, si rifugia nel sogno a occhi aperti e si lancia a briglia sciolta nel mondo della fantasia, divenendo di volta in volta eroe, aviatore intrepido, cavaliere eccezionale, damerino irresistibile. Un giorno, però, una vera avventura entra nella sua vita quando viene smarrito il fatidico negativo n. 25, scattato da un celebre fotografo (Sean Penn), che serve per la copertina del nuovo numero della rivista. Toccherà a Walter e alla sua bella collega Cheryl (Kristen Wiig) rintracciarlo.

I Precog, ormai, fanno parte dell'immaginario filmico collettivo grazie al film del 2002 di Steven Spielberg. Protagonista è Tom Cruise, John Anderton, il comandante della Pre-Crimine, una sezione investigativa speciale che permette di prevenire gli omicidi e punire i colpevoli prima ancora che il crimine venga commesso nella Washington del 2054. Anderton crede fermamente nel suo lavoro, finchè un giorno è lui ad essere accusato per un omicidio che non ha mai commesso. Nel cast anche Colin Farrell, Samantha Morton e Max von Sydow.

Il film ha avuto una gestazione piuttosto complessa, iniziato nel 2003 da M. Night Shyamalan, passato per Alfonso Cuarón e finito nel 2009 nelle mani di Ang Lee, che l'ha portato in trionfo, grazie ai 4 premi Oscar vinti e alle 11 nomination ottenute. Protagonista Pi Patel, un giovane ragazzo che in seguito ad un tragico naufragio, che si ritrova alla deriva su una scialuppa di salvataggio, insieme all'unico sopravvissuto: una Tigre del Bengala di nome Richard Parker. Immerso in un viaggio mistico e epico di avventura e scoperta, Pi e il suo maestoso compagno creano un legame spettacolare e inaspettato.

