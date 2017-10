Hunger Games: aperto a Dubai il parco tematico ispirato alla saga

La Lionsgate, in collaborazione con Dubai Parks and Resorts, ha inaugurato un parco a tema dedicato alla saga di Hunger Games nell'area di Motiongate Dubai.

Il progetto The World of the Hunger Games è composto da alcune attrazioni, contenuti mai visti con protagonisti gli attori dei film, figuranti che indossano i costumi dei lungometraggi, locali, negozi e spettacoli.

Ecco i dettagli:

Panem Aerial Tour: un simulatore hovercraft permetterà di vivere un'entusiasmante esperienza grazie ai contenuti creati in esclusiva per il parco.

Capitol Bullet Train: i visitatori verranno condotti a Capitol City grazie a queste montagne russe veramente speciali e intricate.

Peeta's Bakery: il locale si ispira alla panetteria della famiglia del giovane protagonista e propone ben 20 piatti diversi.

Panem Supply Co.: il negozio dove si potrà acquistare del merchandise esclusivo.

Coal Miner's Clash: uno show di percussioni, pieno di energia e allegria, ispirato a uno dei distretti di Panem.

