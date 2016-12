How To Be A Latin Lover: il primo trailer con Salma Hayek ed Eugenio Derbez

Il primo trailer della commedia How to Be a Latin Lover mostra qualche divertente momento del film con protagonisti Eugenio Derbez, Salma Hayek, Kristen Bell e Rob Lowe.

Al centro della storia c'è Maximo: un uomo che sposa donne benestanti più vecchie di lui per ottenerne l'eredità. Quando un'anziana ottantenne lo lascia per un giovane venditore di macchine, tuttavia, Maximo deve trovare un luogo dove vivere. Sua sorella Sara, madre del piccolo Hugo, lo accoglie nel proprio appartamento. Maximo sfrutta così la bambina per cui ha una cotta il nipote per cercare di conquistare il suo nuovo obiettivo: Celeste, una vedova milardaria.

Il lungometraggio arriverà nei cinema americani il 28 aprile 2017.

Ecco il trailer:

