How I Met Your Father: lo spin-off in onda nel 2018?

Ci sarà uno spin-off di How I Met Your Mother, ma la 20th Century Fox ripartirà da capo con la lavorazione. Lo studio stava costruendo un secondo tentativo per costruire una nuova serie a partire dal successo CBS, con Isaac Aptaker e Elizabeth Berger - i creatori di This Is Us - alla scrittura, dopo gli ottimi ascolti di tutti gli episodi dell'ultima stagione.

Ma Aptaker e Berger hanno dovuto rivedere i loro piani, visto il successo spropositato di This is us, e hanno abbandonato l'idea di consegnare a breve termine i nuovi episodi della sit-com. La 20th Century Fox quindi ha deciso di ricominciare da capo: How I Met Your Father è il titolo dello spin-off, la produzione sta cercando gli sceneggiatori giusti per portare lo show sullo schermo il prossimo anno. Dana Walden della Fox ha dichiarato:

"Si ripartirà da zero. Diciamo che è un progetto cotto a fuoco lento. Ma se sarà l'idea giusta con la giusta realizzazione, si farà."

L'idea di How I Met Your Father, prima del cambio di sceneggiatori, era quella di non portare sul set nessuno degli attori originali della serie e focalizzare l'attenzione su un nuovo cast anche se nella stessa modalità di racconto. Dopo il finale molto discusso di How I Met Your Mother, i fan torneranno a guardare qualunque cosa sarà ambientato nello stesso universo narrativo, anche se con un cast completamente diverso, la produzione prenderebbe un rischio non da poco agli occhi dei fan accaniti.

