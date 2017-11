House of Cards: una petizione vuole Kevin James al posto di Spacey

I fan di Kevin James, interprete principale della comedy Kevin Can Wait, hanno pensato a un modo per risolvere i problemi che sta affrontando la produzione di House of Cards in queste settimane, dopo le pesanti accuse rivolte al protagonista Kevin Spacey che stanno mettendo a rischio il futuro dello show targato Netflix.

Una petizione, lanciata dall'australiano Robbie Pyma, sostiene infatti che James sarebbe una scelta perfetta per interpretare Frank Underwood nel caso in cui si decidesse di non eliminare il personaggio nelle puntate della sesta stagione, le cui riprese sono attualmente in pausa. L'ideatore dell'iniziativa, che ha già superato quota 38.000 firme, ritiene infatti che le circostanze, per quanto difficili, daranno vita a una grande opportunità per lo show.

Per ora i produttori di House of Cards non hanno ancora rivelato come progettano di procedere dopo che Netflix ha dichiarato che il servizio di streaming non vuole essere coinvolto nel caso in cui Spacey sia ancora coinvolto nello show di cui era star e produttore.

