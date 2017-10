House of Cards: possibili spinoff in arrivo su Netflix

Poche ore fa è arrivato l'annuncio della chiusura della serie Netflix House of Cards. Lo show si concluderà con la sesta stagione, attualmente in lavorazione. L'annuncio è arrivato dopo le accuse di molestie rivolte a Kevin Spacey all'attore Anthony Rapp, episodio risalente a trent'anni fa.

Leggi anche: Kevin Spacey ammette di essere gay e si scusa per le molestie ad Anthony Rapp

Adesso Variety annuncia la possibilità dell'arrivo di uno spinoff di House of Cards su Netflix. A quanto pare la piattaforma streaming avrebbe in preparazione nuovi show a sfondo politico sviluppati insieme a Media Rights Capital. Uno di questi vedrebbe coinvolto il personaggio di Doug Stamper (Michael Kelly) e avrebbe Eric Roth come sceneggiatore. Vi sarebbero, inoltre, altri due spinoff in preparazione. Netflix non ha diffuso commenti ufficiali sulla notizia.

Al momento sono in corso in Maryland le riprese della sesta stagione di House of Cards. Lo show farà ritorno su Netflix nel 2018.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News House of Cards: possibili spinoff in arrivo su...