House of Cards: paura sul set a causa di un killer in fuga

Le riprese della nuova stagione di House of Cards sono state interrotte e le persone impegnate sul set in Maryland sono attualmente impossibilitate ad allontanarsi a causa di una sparatoria avvenuta poco distante.

La polizia è infatti alla ricerca di Radee Prince, accusato di aver sparato a cinque persone, tre delle quali hanno perso la vita. Le vittime sembrano legate alla società Advanced Granite Solutions, di cui sono tutte dipendenti. Per ora, tuttavia, non si conoscono le motivazioni del folle gesto.

Dana Brunetti, tra i produttori dello show, ha scritto su Facebook: "Hanno sparato vicino al set di House of Cards. Ho acceso il notiziario per capire cosa stava accadendo e indovinate di cosa stanno parlando? Non dei cinque morti e dei tre feriti mentre il colpevole è ancora in fuga. La CNN mi ha chiesto di andare in onda qualche giorno fa per parlare della serie e della Russia e oggi che c'è un killer in azione vicino al luogo delle riprese non ne parlano".

