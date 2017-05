House of Cards: il nuovo trailer della quinta stagione della serie

La serie House of Cards, creata da Beau Willimon, tornerà con gli episodi della quinta stagione tra qualche settimana.

Negli Stati Uniti Netflix metterà infatti a disposizione le puntate inedite a partire dal 30 maggio.

Nell'attesa è stato diffuso un nuovo trailer in cui si vedono le prime immagini in cui Kevin Spacey è di nuovo Frank Underwood, alle prese con nuovi ostacoli e problemi nella dimensione politica e in quella personale, in cui il matrimonio con la moglie Claire, interpretata da Robin Wright, sembra in difficoltà.

Ecco il trailer:

