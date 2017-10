House of Cards è stata usata dagli hacker russi per comprendere la politica americana

A quanto pare l'ironia sulla somiglianza tra la cattiva politica mostrata in House of Cards e la realtà sarebbe più accurata del previsto. Gli hacker russi che hanno interferito nelle elezioni politiche americane del 2016 avrebbero tratto spunto proprio dalle gesta del cinico Frank Underwood (Kevin Spacey) nel dramma Netflix.

Secondo Yahoo, una tv russa indipendente avrebbe intervistato il troll professionale "Maksim", noto hacker di San Pietroburgo il quale avrebbe affermato di essere stato costretto a guardare House of Cards per comprendere i meccanismi che regolano la politica americana. L'intento era quello di fomentare i cittadini contro il loro governo, criticando apertamente Hillary Clinton o offuscando la popolarità di Barak Obama.

Leggi anche: House of Cards tra realtà e finzione: gli omaggi alla storia americana

"Dapprima siamo stati costretti a guardare House of Cards in inglese. Era necessario per conoscere tutti i problemi principali degli Stati Uniti, Il problema delle tasse, il problema dei gay, le minoranze sessuali, le armi... Ci è stata data una lista di media da monitorare e commentare, _New York Times, Washington Post. Era necessario capire l'andamento generale, che cosa scrivevano le persone, di cosa si lamentavano. E poi entrare nella disputa per ravvivarla, cercando di agitare le acque"_.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News House of Cards è stata usata dagli hacker russi...