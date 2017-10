House of Cards 6: dopo le accuse a Kevin Spacey in pausa le riprese

Netflix ha annunciato di aver sospeso le riprese della sesta stagione della serie House of Cards a causa delle accuse di molestie sessuali rivolte al protagonista Kevin Spacey. In un comunicato viene infatti spiegato: "MRC e Netflix hanno deciso di sospendere la produzione a tempo indeterminato per poter avere il tempo di analizzare la situazione attuale e rispondere a qualsiasi preoccupazione e dubbio del nostro cast e della nostra troupe".

Nella giornata di ieri i responsabili della serie avevano dichiarato di essere profondamente turbati da quanto dichiarato dall'attore Anthony Rapp al sito Buzzfeed, a cui aveva rivelato di essere stato assalito dalla star dello show quando aveva solo 14 anni. Spacey, attaulmente non impegnato sul set, aveva replicato dichiarandosi profondamente dispiaciuto per il suo comportamento profondamente inappropriato avvenuto mentre era ubriaco.

La notizia ieri aveva inoltre portato i responsabili della piattaforma di streaming a confermare che i prossimi episodi concluderanno la storia di Frank Underwood, decisione comunque presa in precedenza.

