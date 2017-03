Hounds of Love: il trailer del premiato thriller australiano

Studio Gunpowder e Sky hanno diffuso il primo trailer del film australiano Hounds of Love, l'apprezzato debutto alla regia di Ben Young. Il filmmaker ritornerà dietro la macchina da presa in occasione di Extinction, il prossimo progetto scritto dall'autore della sceneggiatura di Arrival, Eric Heisserer.

Il lungometraggio è ambientato a Perth negli anni '80, in un periodo in cui scompaiono delle donne per mano della coppia di serial killer John ed Evelyn White. La giovane Vicki Maloney viene rapita dalla coppia e si rende conto di dover trovare un modo per sopravvivere prima di essere uccisa.

Fanno parte del cast Ashleigh Cummings (premiata alle Giornate degli Autori 2016 come Migliore Attrice in un'opera prima), Emma Booth, Stephen Curry, Susie Porter, Damian de Montemas, Harrison Gilbertson e Fletcher Humphrys.

