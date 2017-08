Hostiles, Christian Bale nella prima foto del western di Scott Cooper

Svelato il loook della star Christian Bale in Hostiles, western diretto da Scott Cooper. Dopo aver diretto Bale ne Il fuoco della vendetta, Cooper è tornato a rivolgersi a lui per la sua nuova pellicola, drammatica e avventurosa.

La storia ha come protagonista un soldato, che odia i nativi americani, a cui viene assegnato un ultimo compito prima di andare in pensione: accompagnare un capo indiano morente (Wes Studi) e la sua famiglia fino alla loro riserva in Montana. Lungo il loro percorso, i due incontrano una giovane vedova e si scontrano con una tribù Comanche. Lungo il cammino, il militare imparerà a rispettare chi odia.

Scott Cooper ha girato Hostiles location in New Mexico, come possiamo vedere dal paesaggio alle spalle di Christian Bale. Fanno parte del cast anche Rosamund Pike, Adam Beach, Ben Foster e Jesse Plemons.

