Hollywood, la scritta sulla collina vandalizzata: ora inneggia all'erba!

Uno scherzo che in un'ipotetica classifica di scherzi del 2017 ha tutte le carte in regola per essere primo in classifica. Questa notte qualcuno ha abilmente modificato la scritta che campeggia sulle colline di Hollywood, e grazie a qualche accorgimento, e un gioco di teli bianchi e neri piazzati nei punti giusti, è diventata Hollyweed. Weed, per i pochi che non lo sapessero significa erba, e non esattamente quella che dà colore alle colline hollywoodiane. Uno scherzo che arriva quasi come una celebrazione di vittoria, visto che la California ha appena approvato una legge che consente l'utilizzo ricreativo della marijuana, che potrà anche essere venduta a partire da gennaio 2018.

Someone changed famed Hollywood Sign to read 'Hollyweed' https://t.co/zVbXXOA7oi pic.twitter.com/2syXSCoxuR — CBS Los Angeles (@CBSLA) 1 gennaio 2017

Stando a quanto rivelato dalla polizia di Los Angeles, e attualmente un'indagine è in corso, gli autori dello scherzo sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza, e rischiano di essere denunciati per violazione di suolo pubblico. Va detto che questo scherzo sembra riprendere il più recente trend hollywoodiano dei remake: già nel 1976 infatti, la scritta era stata modificata in modo identico.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Hollywood, la scritta sulla collina vandalizzata:...