Hocus Pocus: in arrivo un remake targato Disney Channel

Disney Channel ha annunciato che realizzerà un remake del film Hocus Pocus, con protagoniste le attrici Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy.

La nuova versione per il piccolo schermo non potrà contare sul ritorno delle star e la sceneggiatura verrà firmata da Scarlett Lacy (The Royals).

Il lungometraggio degli anni Novanta raccontava la storia di tre sorelle streghe che venivano riportate in vita, ritrovandosi in una Salem molto diversa da quella in cui avevano vissuto 300 anni prima.

La regia era stata firmata da Kenny Ortega che, pur avendo girato per l'emittente High School Musical e Descendants, non ritornerà dietro la macchina da presa.

