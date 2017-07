History of Horror: Eli Roth girerà una serie di documentari sul cinema del terrore per AMC

Quando si parla di registi in attività, uno dei primi associati con il cinema horror di oggi è Eli Roth. Il suo esordio nel 2002 con Cabin Fever colpì molto il pubblico, ma è con Hostel che diventò uno dei più famosi esponenti del cosiddetto torture porn. Roth ha anche un'importante attività da produttore, essendosi occupato della serie Hemlock Grove e di film come L'ultimo esorcismo e Clown. I non amanti dell'horror, invece, lo conosceranno sicuramente nei panni dell'Orso Ebreo in Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino. Entertainment Weekly ha riportato oggi la notizia che Eli Roth si occuperà di una miniserie di documentari per AMC dal titolo History of Horror, sei puntate che guarderanno alla storia del cinema dell'orrore:

"Sono davvero entusiasta di far parte di questa incredibile serie. Per anni avrei voluto creare una definitiva 'History of Horror', una vera enciclopedia del genere, anche con interviste a tutti i più grandi. Purtroppo negli anni perdiamo sempre più maestri e quindi anche storie ed esperienze. Questo show sarà un qualcosa che rimarrà alle future generazioni, sia di fan sia di registi. Non potrei essere più fiero di creare un progetto così con AMC."

La serie andrà in onda nel 2018 e farà parte del nuovo brand AMC Visionaries, che porterà sul piccolo schermo anche una storia del rap produtta dai The Roots, una storia del fumetto prodotta da Robert Kirkman (The Walking Dead) e una storia del genere sci-fi prodotta da James Cameron. Ancora non si sa quali professionisti dell'horror saranno presi in considerazione da Eli Roth, ma molto probabilmente potremo vedere Dario Argento e John Carpenter, due dei 'maestri' più anziani del genere.

