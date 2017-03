Hilary Swank e Michael Shannon protagonisti di What We Had

Hilary Swank e Michael Shannon saranno i protagonisti del film What We Had, scritto e diretto da Elizabeth Chomko.

Il progetto racconterà la storia di una donna (Swank) che torna a casa per prendersi cura della madre (Blythe Danner), dopo un incidente che accade la vigilia di Natale e fa capire come l'Alzheimer abbia causato gravi danni nella salute dell'anziana.

Shannon avrà il ruolo del fratello della protagonista, mentre Robert Forster sarà il loro padre e Taissa Farmiga la figlia del personaggio affidato a Hillary.

Il lungometraggio potrà contare sul finanziamento da parte di Unified Film Fund II.

Shannon è apparso recentemente nei cinema con Animali notturni, mentre Hilary ha concluso da poco le riprese di Logan Lucky, con la regia di Steven Soderbergh.

