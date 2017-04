Henry Cavill: vestito da Superman celebra Marvel e DC nel National SuperHero Day

Henry Cavill, il Superman del DC Extended Universe, ha celebrato la Giornata Nazionale dei Supereroi elogiando le star della Marvel e della DC. Il DCEU è partito con qualche difficoltà, visto che i due titoli del 2016, Batman v Superman: Dawn of Justice e Suicide Squad, sono stati affossati dalla critica e non amati dal pubblico, nonostante i buoni incassi al box office. Nel 2017 potremo vedere Wonder Woman di Patty Jenkins e il nuovo lavoro di Zack Snyder, Justice League , che sperano di invertire il trend non brillante dei film della Warner Bros. Per celebrare il National Superhero Day, Henry Cavill ha postato un'immagine sul suo account Instagram mentre indossa una maglietta di Superman, taggando tutte le star del DCEU, del Marvel Cinematic Universe e del franchise di X-Men, lodandoli per il loro lavoro:

"Voglio ringraziare personalmente tutti voi, ragazzi e ragazze, per divertirci così tanto e per creare un esempio fantastico per i fan dei supereroi, giovani e adulti, in tutto il mondo."

Al di fuori del mondo dei supereroi, Cavill è attualmente impegnato sul set di Mission: Impossible 6 di Christopher McQuarrie e sul thriller Nomis di David Raymond.

