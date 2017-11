Henry Cavill: "Sono stati compiuti degli errori con i film della DC"

Henry Cavill, interprete di Superman nei film tratti dai fumetti della DC, ha ammesso che il franchise di cui è uno dei protagonisti ha dovuto affrontare qualche ostacolo in più rispetto a quanto previsto.

L'attore ha spiegato: "Anche se la Marvel non esistesse faremmo fatica. C'era uno stile che la Warner Bros e la DC Comics speravano di ottenere, un tentativo di essere diversi e di avere una prospettiva leggermente differente, e non ha funzionato per forza. Sì, i film hanno incassato ma non sono stati un successo di critica, non hanno trasmesso a tutti quella sensazione che dovrebbero creare i supereroi".

Cavill ha però sottolineato che con Wonder Woman sembra si sia iniziato a imboccare la direzione giusta: "Credo che si siano corretti gli errori e ora possiamo iniziare a raccontare le storie nel modo giusto".

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Henry Cavill: "Sono stati compiuti degli errori...