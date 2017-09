Hellboy: Ron Perlman non parlerà mai più del reboot

Quello che doveva dire lo ha detto. Ron Perlman ha espresso chiaramente l'insoddisfazione sua e di Guillermo del Toro in seguito all'estromissione dalla saga di Hellboy con l'arrivo di un reboot che vede nuovi creativi e un nuovo cast.

Interpellato sulle prime foto del reboot circolate nel corso di un q&a su Reddit, Perlman ha replicato: "Mi sono fatto una ragione di quello che è successo. Non risponderò ad alcuna domanda sul nuovo film."

Ron Perlman ha recitato nel primo Hellboy, diretto da Guillermo del Toro, nel 2004 e ha fatto il bis nel 2008 con Hellboy - The Golden Army. Inoltre ha doppiato il personaggio in un paio di film tv e nel video game del 2008 Hellboy: The Science of Evil.

Le riprese del reboot di Hellboy sono in corso nel Regno Unito e in Bulgaria.

Il progetto, diretto dal regista Neil Marshall, vede protagonista David Harbour. Con lui nel cast Milla Jovovich nei panni della spietata Blood Queen e Ian McShane nel ruolo del Professore Broom.

