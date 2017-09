Hellboy: polemiche per le riprese realizzate in una chiesa

Angelica Vianello

Il reboot di Hellboy, con David Harbour (Stranger Things), è in corso di produzione, e le riprese hanno portato la troupe capitanata dal regista Neil Marshall alla Cattedrale di Wells (Cathedral of St. Andrew in Wells), nella regione inglese del Somerset. Alcuni fedeli hanno trovato blasfema la scelta di permettere che la loro chiesa fosse lo scenario di un film su un demone infernale. La signora Pamela Eagan, che vive di fronte alla cattedrale, ha espresso la sua indignazione, chiedendo se forse i responsabili dell'edificio avessero perso di vista lo scopo per cui la chiesa è stata costruita.

Per amor di Dio. Stiamo forse perdendo di vista il motivo per cui è stata costruita? Devo dire che sono sorpresa e scioccata.

Per contro, i responsabili della chiesa hanno rilasciato una dichiarazione contenente anche le motivazioni della propria decisione: erano consapevoli che permettere le riprese del reboot sarebbe stata una scelta molto controversa, ma hanno dato il benestare dopo aver appreso di più riguardo il personaggio di Hellboy, poiché la vera natura del supereroe è quella di difensore contro le forze oscure, in un'eterna lotta del bene contro il male. È anche vero che la cattedrale ha ricevuto un compenso per essere utilizzata come set, ma l'ammontare dello stesso non è conosciuto.

Il film dovrebbe arrivare nelle sale l'anno prossimo, e nel cast compaiono anche Milla Jovovich, Ian McShane e Daniel Dae Kim, che ha sostituito Ed Skrein quando questi ha deciso di rinunciare al ruolo dopo essersi ritrovato al centro di una grossa polemica dovuta al fatto che il personaggio che avrebbe dovuto interpretare è di etnia americano-giapponese.

