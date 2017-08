Hellboy: Ed Skrein lascia il film in seguito alle accuse di whitewashing!

L'attore Ed Skrein, conosciuto dal grande pubblico per i suoi ruoli in Deadpool e Il trono di spade, ha lasciato la produzione dell'atteso reboot Hellboy: Rise of the Blood Queen dove avrebbe dovuto interpretare Ben Daimo, un personaggio asiatico della nota graphic novel di Mike Mignola.

La scelta di casting aveva fatto sollevare non poche polemiche alimentando le accuse di white-washing alla politica Hollywoodiana che ha più volte dimostrato di preferire attori bianchi per personaggi conosciuti con altre etnie. Di recente è stato il caso di Ghost in the Shell dove Scarlett Johansson interpretava un personaggio originalmente giapponese.

Skrein ha rilasciato un messaggio su Instagram per spiegare i motivi della sua uscita di scena: "La scorsa settimana è stato annunciato che avrei interpretato il Maggiore Ben Daimio. Non sapevo delle origini asiatiche del personaggio e dopo molte discussioni devo fare ciò che ritengo giusto. E' evidente che rappresentare questo personaggio in maniera culturalmente accurata è qualcosa di importante per il pubblico e ignorare questa responsabilità significherebbe continuare una tendenza che oscura le minoranze nell'arte. Quindi ho deciso di rifiutare la parte." Ecco il messaggio per intero:

Hellboy: Rise of the Blood Queen sarà diretto da Neil Marshall e vedrà nel cast Milla Jovovich, Ian McShane e David Harbour nel ruolo protagonista.

